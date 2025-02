Liberoquotidiano.it - "Hai problemi? Cerchi guai?": Mevedev perde la testa e minaccia l'arbitro, caos a Rotterdam

Daniil Medvedev ne ha combinata un'altra delle sue. Nel match contro Stan Wawrinka, valevole per il primo turno del torneo di, il russo si è lasciato andare a uno sfogo durissimo contro il giudice di sedia. Il motivo? L'aveva rimproverato il numero sette al mondo per aver perso troppo tempo durante un suo turno di servizio. Il russo non l'ha presa bene e sono volate parole durissime. "Perché mi dai un time-violation? Hai qualche problema? La raccattapalle non mi ha passato la palla. Capisci? Apri gli occhi" ha urlato Medvedev all'sul finire del primo set, poi vinto da Wawrinka. "Tu non hai gli occhi amico. Sei così pessimo. Mi ricordo anche con Karen Khachanov, e mi ricordo che non hai occhi. Hai un problema. Voi ragazzi siete una vera schifezza in ogni partita", ha poi aggiunto.