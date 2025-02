Hai chiesto i soldi a lui dicci la verità Grande Fratello Jessica mette in imbarazzo Amanda davanti a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gli scontri sono all’ordine del giorno al, così come le alleanze e le strategie e il tutto in puntata si amplifica. Anzi, di solito soprattutto dopo la puntata, dove Alfonso Signorini tira fuori gli altarini mostrando clip inedite. Durante l’ultima diretta, quella di lunedì 3 febbraio in cui il reality ha perso ben due concorrenti (Emanuele Fiori eliminato al televoto e Ilaria Galassi ritirata, ndr) si è dato ampio spazio a una tensione sempre più crescente tra due inquiline.Stiamo parlando diMorlacchi eLecciso. Da quando la cantante è tornata nella casa, con la sorella di Loredana Lecciso il rapporto si è ridotto all’osso. E lo stesso vale per Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Quindi Alfonso Signorini che ha voluto fare luce sulla questione e anche sull’aereo ricevuto dache non è andato giù alle altre.