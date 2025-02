Guido Pietro Bertolone è il nuovo ceo di Gls Italy

Leggi su Ildenaro.it

è nominato Ceo di Gls, azienda di rilievo nel settore delle spedizioni espresso e tra i principali operatori internazionali nel mercato del trasporto merci. Con una lunga esperienza nella supply chain,si prepara a guidare la compagnia in un contesto di forte evoluzione e trasformazione del settore logistico. Con oltre 25 anni di esperienza nella logistica di magazzino, nei servizi di spedizione e nel trasporto merci,porta con sé un bagaglio di competenze approfondite e una visione strategica per lo sviluppo del business. Prima di approdare in Gls, ha ricoperto il ruolo di Group Ceo di Gruppo Arcese, dove ha guidato con successo le operazioni su scala globale, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato internazionale.L'articoloè ilCeo di Glsproviene da Ildenaro.