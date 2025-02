Lanazione.it - “Guerra“ dei pini a Bastia Umbra. Botta e risposta al vetriolo tra il sindaco Pecci e Lungarotti

Leggi su Lanazione.it

dei, Paolanon ci sta dopo che l’amministrazione comunale a guida Erigoha addossato le colpe dell’abbattimento sulla precedente guida politica. "L’amministrazione da me guidata, a suo tempo, ha raccolto l’opportunità del Pnrr per intervenire sulle fogne e sul manto stradale dissestato in maniera pericolosa dalle radici dei– dice Paola–. Una scelta sbagliata? No, una scelta necessaria e improcrastinabile, una scelta di sicurezza e di decoro. Erano i lavori da effettuare a relegare idalla classe C alla classe D, non certamente l’amministrazione". Secondo la già, se è vero che esistono tecniche moderne per salvare i, a prescindere dalla classificazione e dall’invasività dei lavori, visto che i lavori sono stati iniziati dall’amministrazione attuale con tanto di tempi morti a cui abbiamo assistito, troppo comodo e nel contempo contraddittorio attribuire le responsabilità all’amministrazione