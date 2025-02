Lanazione.it - Guasto alla rete informatica dell’ospedale Versilia. “Interruzioni di servizi e gravi problematiche”

Lido di Camaiore (Lucca), 4 febbraio 2025 – Unha causato nel pomeriggio di oggi 4 febbraiosulla”, con inevitabili ripercussioni su tutte le attività ospedaliere. Il gestore telefonico, fa sapere l’Asl in una nota, avrebbe individuato l’origine delsulla dorsale di zona. Estar e il settore della telefonia aziendale sono in costante contatto con i tecnici, al lavoro da alcune ore per arrivare al ripristino della. "Anche se il problema non è internoAsl, l’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi subiti e auspica che si possa tornarenormalità nel più breve tempo possibile”, conclude l’Azienda sanitaria.