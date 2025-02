Ilgiorno.it - "Guasti quotidiani e poche corse". I pendolari: troppi disagi, aiutateci

CASALPUSTERLENGO (Lodi) "Sicurezza, vuoti da colmare nella frequenza dei treni, infrastruttura sovraccarica e molto usurata, congiornalieri locali che bloccano tutta la linea per mancanza di deviatoi". Sono le problematiche, messe sul tavolo del Comune di Casalpusterlengo, del Comitatodel Lodigiano e sud Milano. Nella città della Bassa, i referenti di stazione, per il Comitato, all’interno della Commissione comunale trasporti, sono Mattia Ghirardelli e Francesca Addamonte. Gli attivisti hanno incontrato, per scambiare informazioni e ricevere consigli, Alfredo Ferrari, ex assessore comunale ai Trasporti e persona caratterrizzata sempre da un forte impegno civico. "È sempre disponibile a impegnarsi per far arrivare, tramite l’ente locale, le nostre istanze a chi di dovere" ribadiscono e precisano dal Comitato.