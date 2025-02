Justcalcio.com - Guarda: come l’Arsenal ha umiliato il Manchester City 5-1

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha consegnato una clamorosa dichiarazione di intenti con la loro enfatica vittoria sul, smantellando i campioni in carica con una performance che ha combinato ingegnosità tattica con una spietatezza in . ahem, “umiliando” la loro opposizione.Mentre il risultato è stato sorprendente, il modo in cuiha raggiunto è stato ancora più significativo. Ilsi è messo in fila con quella che sembrava essere una formazione standard, ma la loro configurazione conteneva alcune sorprese. Phil Foden e Omar Marmoush sono stati schierati in ruoli inaspettati, sebbene ciò alla fine ha avuto un impatto scarso mentreha lottato per stabilire qualsiasi ritmo., al contrario, ha eseguito il loro piano di gioco alla perfezione, con una struttura difensiva che funzionava siabarriera chearma.