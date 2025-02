Quotidiano.net - Guanti riscaldati compatibili con touchscreen a prezzo STRACCIATO con lo sconto Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Il gadget per affrontare al meglio l'inverno? Questiricaricabili tramite USB,con gli schermie ideali per ogni situazione, che puoi acquistare oggi ina soli 8,99 euro invece di 20,99. Dalla disponibilità immediata, grazie alla spedizione Prime potrai riceverli subito a casa. Ordina subito iCon questiavrai mani sempre calde in ogni situazione Iin questione sono dotati di tre livelli di temperatura regolabili per scegliere tra un calore moderato o un riscaldamento più intenso: le temperature possono raggiungere persino i 50°C, perfette per quelle situazioni in cui il freddo è davvero pungente. Il sistema di alimentazione tramite porta USB li rende particolarmente pratici dato che basta collegarli a un power bank, a un computer o a un normale caricatore USB per attivare il riscaldamento.