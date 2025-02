Anteprima24.it - Guangi e Savastano (Forza Italia Napoli): “La Regione blocchi gli aumenti fitti per gli ACER”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Inaccettabile la richiesta dellaCampania:aidegli. Immobili in condizioni pessime, in perenne stato di abbandono e degrado che nelle periferie della città divivono le stesse problematiche e esigenze degli ERP comunali. Come gruppo consiliare diabbiamo protocollato un ordine del giorno per chiedere al Comune didi attivare celermente un intermediazione con ladi De Luca, che vessa i cittadini anziché sostenerli, al fine di eliminare questo provvedimento che prevede l’aumento deiper gli immobili. Un’azione scellerata che le istituzioni tutte devono contrastare”, così nella nota I consiglieri comunali diSalvatoreeIris. L'articolo): “Lagliper gli” proviene da Anteprima24.