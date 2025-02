Lanazione.it - Grosso incendio, distrutto un capannone

Unè divampato ieri pomeriggio, lunedì 3 febbraio, poco dopo le ore 15, in unin via del Casone, a Olmi, di Quarrata devastandolo. A esseredalle fiamme è stato un deposito di una ditta di trasporti con sede in via del Casone, vicino a via Montalbano, che pare fosse pieno di mobili pronti per essere consegnati. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto oltre un’ora ai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre autobotti, perché sia per il tipo di materiale infiammabile, che a causa del vento, il rogo in breve aveva preso molto vigore rendendo difficile domare le fiamme. Il fatto ha causato anche molti disagi alla circolazione, già sottoposta a deviazioni per i consistenti lavori di Publiacqua su via Montalbano, che costringono i veicoli a girare proprio nella strada dove si è sviluppato l’