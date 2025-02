Sport.quotidiano.net - Grifone a corrente alternata. Un punto. E punto e a capo

Molte volte le intenzioni sono buone, ma spesso non riescono a trasformarsi in realtà perchè c’è l’avversario di mezzo. E così è successo che il Grosseto, al termine della quinta giornata del girone di ritorno, esce dallo stadio "Fedini" con uno scialbo 0-0 contro la Sangiovannese, rivale di sempre dei maremmani. In sede di presentazione della gara mister Consonni aveva dichiarato che i suoi ragazzi avrebbero fatto una gara propositiva con il chiaro intendo di portare acasa I tre punti. Così non è stato, perchè Sabelli e compagni sono apparsi sotto tono ed hanno dato vita ad un match assai "contratto" che ha deluso anche i volenterosi tifosi maremmani presenti nello stadio degli azzurri valdarnesi. Il nuovo anno, senza mai dimenticare quello che di eccezionale hanno fatto i giocatori biancorossi nelle ultime dieci gare del girone di ritorno, si sta rivelando abbastanza deludente per il gruppo di mister Consonni: nelle cinque gare disputate, infatti, i biancorossi hanno messo insieme una sconfitta, una vittoria e tre pareggi, con il quarto posto in classifica a quota 39, davanti al Siena (38), ma alle spalle di Fulgens Foligno e Seravezza Pozzi, entranbi a 41 punti, e con un ritardo abissale dallalista Livorno (51).