Greta Ferro Curiosità | Ecco Tutto Quello Che Non Sai!

, protagonista di Made in Italy, è pronta per una nuova avventura accanto a Can Yaman nella serie El Turco. Scopri la sua carriera e i suoi sogni.: dalla laurea alla Bocconi al sogno del cinema e la nuova avventura con Can YamanUn sorriso magnetico, capelli corti e mossi che incorniciano il viso con una frangia sbarazzina: così si presenta, giovane attrice che ha conquistato il pubblico grazie al ruolo da protagonista nella fiction Made in Italy, dedicata al mondo della moda tra gli anni ’60 e ’70.La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quasi per caso, ma oggiha le idee chiare: il suo grande sogno è il cinema. Un obiettivo che potrebbe presto concretizzarsi, grazie a un’importante occasione internazionale. La talentuosa attrice sarà infatti la protagonista femminile della serie El Turco, al fianco di Can Yaman.