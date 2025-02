Ilgiorno.it - Grease torna al Teatro Repower: a Milano sale la febbre per il musical cult

, 4 febbraio 2025 –a grande richiesta aldal 20 febbraio al 9 marzo. Ad Assago c’è già grande attesa per lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi che solo nell’ultimo anno ha collezionato più di 110 repliche in 40 città. Una lunga serie di "tutto esaurito" per più di 100mila spettatori che ha dato il via alla-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume "pop": unintergenerazionale che si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d'amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo. La storia Ilha debuttato a Broadway nel 1971, nel 1978 segue il film campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti, e dopo più di cinquant'anni l'energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo: l'amore adolescenziale tra Danny e Sandy, che nasce nelle "sere d'estate" e risuona tra le note dell'inconfondibile colonna