Lanazione.it - “Grazie al mio amico Gualtiero”, il premio Oscar Adrien Brody da Fazio ricorda Vanelli: “Lui, valore aggiunto al film”

Carrara, 4 febbraio 2025 – Uno speciale saluto in diretta tv per l’imprenditore. Are la sua generosità è stato il, ospite della puntata di domenica sera di ‘Che tempo che fa’ di Fabioera stato invitato a parlare del‘The Brutalist’ che, diretto da Brady Corbet, è candidato a dieci, tra cui anchecome miglio attore. La pellicola è stata girata in parte a Carrara: a Bettogli e davanti alla storica rivendita di Riacci in centro città.con ‘The Brutalist’ nelle sale cinematografiche da questo giovedì, ha già vinto il Golden Globe lo scorso 5 gennaio come Miglior attore in undrammatico. Ilricostruisce l’ascesa di László Tóth, un architetto ungherese negli Stati Uniti negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale.