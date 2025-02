Lopinionista.it - Grazia Di Michele all’auditorium Bianca d’Aponte di Aversa

– Come tradizione a metà febbraio l’associazionedi, organizzatrice dell’omonimo Premio per cantautrici, organizza un concerto per ricordare la cantautrice prematuramente scomparsa e il primo direttore artistico del Premio, Fausto Mesolella, in prossimità dei compleanni di entrambi.Quest’anno l’appuntamento sarà domenica 16 febbraio alle 18.30, in via Nobel 2, conDi, già madrina del Premio, ed Eleonora Bianchini nello spettacolo “Madre Terra”, un inno di profonda spiritualità, un atto d’amore per la vita, una preghiera senza tempo per la Terra, che genera e accompagna ogni essere vivente in un eterno ciclo.Per informazioni: 336.694666 – 376.1414800. È intanto on line il nuovo bando del “Premio– Città di”, il contest riservato a cantautrici ormai punto fermo nel panorama della musica di qualità in Italia e giunto alla 21a edizione.