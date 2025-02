Ilnapolista.it - Gravina esclude Napoli dagli stadi per Euro 2032: cita Bologna, Cagliari, Bari, Palermo

perSe non è la pietra tombale, poco ci manca. Nel giorno della rielezione bulgara a presidente della Federcalcio, Gabrieleha di fatto esclusodalla corsa aglipei del. E quindi addio ristrutturazione del Maradona. Un fallimento sia del sindaco Manfredi sia del presidente delDe Laurentiis già alle prese col ritorno del papponismo in città (gli danno del pappone, e anche di peggio, per non aver sostituito Kvaratskhelia).Torniamo al punto. Ieriha risposto alle domande sugliper. Ha detto che gliitaliani saranno cinque. Tre sono già pronti e si tratta di Roma, Milano e Torino. Il quarto è Firenze, lo ha detto. E poi c’è il quinto e tra le città nominate non c’è mai