Cityrumors.it - Gravina e la FIGC fino al 2028

Leggi su Cityrumors.it

ancora presidente della. Il suo mandato dureràal, ma la sfida è già iniziata.Gabrieleè stato confermato alla guida dellaal, senza sfidanti, ma con molte sfide da affrontare. La sua rielezione arriva in un momento cruciale per il calcio italiano, tra la necessità di modernizzare gli stadi, ottenere più aiuti dal governo e rilanciare la competitività del sistema sportivo nazionale.allaper il terzo mandato Cityrumors.it foto AnsaUn’assenza pesante ha segnato l’evento: Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, due tra i presidenti più influenti della Serie A, non erano presenti. Un segnale che conferma le tensioni interne al sistema calcio, maha scelto la strada dell’unità: “Restando uniti, faremo grande il nostro calcio”.