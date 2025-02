Agi.it - Grandine e pioggia intensa in Calabria. Disagi anche in Sicilia

Leggi su Agi.it

AGI - Il maltempo flagella il sud Italia, soprattuttoe nellaorientale, dove le forti precipitazioni stanno creando enormi problemi: allagamenti, smottamenti, crolli, chiusura di strade e ponti, paesini isolati. Inil livello di allerta, in molte zone della regione, da giallo è diventato arancione a causa della, accompagnata spesso da, che continua a cadere con una certa insistenza. I maggiori problemi si registrano sulla strada statale 280 dei 'Due mari': tra gli svincoli di Maida e Marcellinara rallentamenti per la circolazione a causa di una vera e propria bomba d'acqua caduta in zona che ha causato molti allagamenti. Intensi temporalinel Reggino, dove in alcune aree sono stati superati abbondantemente i 100 millimetri diche hanno creato rallentamenti per la viabilità a causa di allagamenti e pietrisco sulle strade.