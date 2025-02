Superguidatv.it - Grande Fratello, Zeudi e Shaila sulla “coppia” Helena e Javier: “è bastato un aereo” | Video Mediaset

Il riavvicinamento traPrestes eMartinez divide la casa del. In particolareDi Palma eGatta credono che ci qualcos’altro dietro, visto che il cambiamento del pallavolista è legato al passaggio di uninviatogli dal. Cosa è successo?: “aprima piacevapoi arriva une ritorna su”La continua indecisione dinon convince alcuni coinquilini e in particolare il suo essersi riavvicinato adnegli ultimi giorni della casa delha insospettito.Di Palma ha qualcosa da dirgli: “sa bene cosa penso, mi ha infastidita in questi giorni. Non riesco a comprendere, quando mi piace una persona sono diretta, lo dico e cerco di conquistarla. Ma come fai pochi giorni fa a baciare me e poi ti butti nuovamente tra le sue braccia? Non farla soffrire, perchè non te lo perdono”.