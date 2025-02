361magazine.com - Grande Fratello, Yulia attaccata dai fan di Shaila e Lorenzo: interviene e fa chiarezza

Leggi su 361magazine.com

Bruschivia social dopo essere statadai fan di, la replica dell’ex gieffinaBruschi nel corso della diretta del reality show andata in onda ieri sera ha preso parola durante le Nomination. La fidanzata di Giglio è intervenuta ma le sue parole sono state fraintese soprattutto dai fan della coppia formata da.Leggi anche, Alfonso insicuro: la confessione dopo l’incontro con la mamma di ChiaraL’ex gieffina hasui socialè tornata sui social per faredichiarando: “Allora sono appena tornata in albergo, partiamo dal presupposto, come ho detto prima in puntata, io non ce l’ho con. Gli voglio un mondo di bene, e so che lui tiene tantissimo a Giglio.