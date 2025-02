Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Stefano Tediosi e Petagna Assenti assenti in studio: il motivo

La mancata presenza die Federicanell’ultima puntata delha sollevato numerosi interrogativi tra i telespettatori. In tanti si sono chiesti perché i due ex gieffini non fossero in, dando vita a speculazioni. Alcuni ipotizzavano un presunto allontanamento da parte della produzione, mentre altri parlavano di problemi logistici. Per chiarire la situazione, è stato proprioa rompere il silenzio sui social e a spiegare i veri motivi della loro assenza.: le teorie sul mancato invito die FedericaDopo la diretta del 3 febbraio, i fan delhanno notato chee Federicanon erano tra gli ex concorrenti presenti in. Questo ha dato il via a numerose teorie sui social. Alcuni hanno ipotizzato che la produzione li avesse esclusi deliberatamente, altri hanno parlato di problemi organizzativi o di una questione economica legata ai costi di viaggio.