Grande Fratello Shaila rassicura Lorenzo dopo la diretta | Insieme possiamo costruire qualcosa di fantastico!

Nelle ore successive alla puntata di ieri sera delSpolverato eGatta hanno fatto un po’ il punto della loro storia d’amore.Una clip mostrata inha fatto emergere delle difficoltà chetalvolta avverte nel rapporto di coppia. La ballerina, infatti, ha ammesso di sentirsi spesso sola, di guardare con malinconia ai loro momenti di divertimento, di svago e di leggerezza e di percepire a volte il suo compagno troppo immerso nelle dinamiche del gioco.Nonostante avessero già trovato un chiarimento su questi punti, appena conclusa la puntata i due sono tornati sulla questione per lasciarsela definitivamente alle spalle.non ha apprezzato di essere passato agli occhi di tutti come il giocatore che non bada alle emozioni della sua fidanzata eha voluto rasserenarlo, argomentando meglio il proprio punto di vista.