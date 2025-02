Tvzap.it - “Grande Fratello”, scatta la passione tra concorrenti: il bacio sotto le coperte

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Solitamente la puntata lascia un po’ di tensione addosso ed invece dopo la diretta di ieri sera duein particolare erano tutt’altro che tesi, tanto che si sono scambiati unmolto passionalealle. Sta per nascere una nuova storia d’amore nella casa del ““. (Continua.)Leggi anche: “”, Javier molla Chiara e svela il motivo: la reazione di leiLeggi anche: “”, arriva un messaggio per Shaila e Javier: poi il caos (VIDEO)“”,illetra i dueDopo la puntata di ieri sera del “”, duesi sono appartati in giardino e si sono scambiati delle coccole. Dalle parole sono poi passati subito ai fatti e dal giardino sono andati a finirealle