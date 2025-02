Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 febbraio 2025, ventotessima puntata

Si è da poco conclusa la ventottesimadel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 3con le ultime.Il racconto della diretta della 28adeldi lunedì 3La ventottesimadeldi lunedì 3è iniziata con il confronto tra Helena e Javier. All’interno della casa i due coinquilini si sono molto riavvicinati condividendo momenti di coccole ed abbracci che hanno messo in crisi il pallavolista. Javier durante la diretta ammette: “Helena per me è importante, non so cosa potrà succedere, ma è evidente che non c’è solo amicizia“. Parole che emozionano Helena che appare visibilmente commossa nel sentire “l’amico” Javier parlare di loro in questo modo.