Superguidatv.it - Grande Fratello, Lorenzo: la crisi con Shaila e la sorpresa della sorella | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Una nuovaaltra. Dopo la scorsa puntata che ha visto il concorrente lanciare una sedia il rapporto tra i due si è incrinato. Come mai?inalGli ultimi giorni non sono stati facili peralè entrato indopo un forte confronto con Helena e Iago degenerato con il concorrente che, durante la pausa pubblicitaria, ha lanciato una sedia per poi valutare anche di abbandonare il gioco. “Sto facendo i conti, ho iniziato un percorso, vedo dei miglioramenti, ma ogni tanto ci casco” dice. Il comportamento diha spintoad una serie di riflessioni sulla loro storia.“siamo una squadra come coppia, io come difetto ho quello di non mettermi mai al primo posto, siamo tutti e due che facciamo un macello.