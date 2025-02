Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di TranquiFranci sulla ventottesima puntata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.A commentarla oggi per noi c’è, una degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:È appena finita lae in questo momento sto cercando di fare mente locale su chi ne sia uscita peggio.Di solito,ì i personaggi pessimi di un’edizione sono abbastanza ben definiti. Ci può essere un testa a testa tra un paio di concorrenti, ma in questa edizione c’è una zuffa su chi deve arrivare ultimo tra gli ultimi, tra chi sia più troglodita, zozzo, volgare, disumano, aggressivo, pettegolo, ignorante, indeciso, problematico e chi più ne ha più ne metta.Iniziamo con la prima perla della serata: Jessica Morlacchi che difende il fatto di aver letto solo due libri in vita sua (obbligata dai professori a scuola) con un “eh, ma io almeno so farmi due risate!“.