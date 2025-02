Isaechia.it - Grande Fratello, Javier si sbilancia nei confronti di Helena: scatta il bacio sotto le coperte?

Una puntata intensa perMartinez quella andata in onda ieri sera. Il pallavolista argentino, dopo mesi di titubanze, up & down e un percorso in cui non sono nemmeno mancate le critiche per il fatto di non esporsi più di tanto nella Casa del, ha finalmente ammesso di non vederePrestes solo come una cara amica. Aggiungendo, di volersi prendere del tempo per fare maggiore chiarezza circa il loro rapporto e i suoi sentimenti.Dopo la diretta i due si sono appartati in giardino lontani dai loro compagni ea una coperta si sono lasciati andare a qualche coccola. La modella brasiliana gli ha confidato di essere molto contenta per ciò che sente:Quello che sento è bello e sono molto contenta. E poi ho visto la clip dove dicevi delle belle cose e sono rimasta molto contenta, ti dico la verità.