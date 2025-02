Isaechia.it - Grande Fratello, Javier Martinez conferma: “Io e Helena ci siamo baciati, è stato bello!”

Nel corso della puntata di ieri sera delPrestes hanno affrontato la realtà dei loro sentimenti apertamente., seppur ancora frenato, ha finalmente ammesso che ciò che lo lega adnon è definibile come amicizia. Nonostante questo, però, ha detto di tenere talmente tanto al rapporto con lei che ha paura di deluderla.dal canto suo non si è mai più di tanto nascosta: non ha mai fatto mistero del suo forte interesse per il pallavolista argentino, né a lui, né al pubblico.Qualcosa, però, ieri sera sembra essersi definitivamente smosso. Dopo qualche giorno di vicinanza assoluta e dopo aver scoperchiato il vaso di Pandora in diretta,si è finalmente lasciato andare.Le immagini delle ore successive alla diretta li hanno ritratti particolarmente complici.