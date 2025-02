Superguidatv.it - Grande Fratello, Javier: “con Helena è evidente che al 100% non c’è amicizia” | Video Mediaset

si sono molto riavvicinati nella casa delcon il pallavolista che ammette: “non è solotra noi”., un incontro di anime aledsono sempre più vicini alNegli ultimi giorniha avuto degli atteggiamenti molto intimi conal punto che in casa e non si ipotizza che tra i due possa esserci qualcosa di più. “Tengo tantissimo a lei, è una cosa che per assurdo mia dà uno stop alla delusione nei suoi confronti. Il fatto di non sapere dove andare a mettere le mani mi rende nervoso. Non riesco a lasciarmi andare qui dentro, è un errore mio, è un problema mia anche questa indecisione. Vorrei darti tutte le risposte, ma non le ho neppure io. Non so stare lontano da lei, ma il suo contatto, il suo abbraccio mi fa stare bene” – diceparlando di