Grande Fratello, Ilaria Galassi svela di avere avuto un flirt con Raoul Bova: "Eravamo piccoli, l'ho lasciato io perché…"

Dopo Pietro Taricone, l’indimenticabile concorrente della prima edizione del, con cui avrebbeuna breve storia d’amore in età adolescenziale, sembrerebbe cheannoveri un altro ‘celebre’nel suo passato.Lo spoiler – fra il serio e il divertito – è arrivato direttamente da Daniele Brunone, compagno dell’ex ragazza di Non è la Rai e padre del suo secondogenito Riccardo. L’uomo, arrivato nella Casa per portare via con sé, si èandare a una confessione privata fra l’imbarazzo della donna!Come ricordiamo, ieri sera dopo l’esito del televoto che ha visto uscire Emanuele Fiori, lain confessionale ha manifestato la sua volontà di lasciare il gioco, dopo cinque lunghi mesi lontana dalla famiglia. La gieffina già nei giorni scorsi aveva più volte detto di voler andare via, chiedendo ai suoi compagni di avventura di nominarla e facendo intendere al pubblico di non votarla.