Grande Fratello, Ilaria Galassi di Non è la Rai abbandona la casa | Video Mediaset

di Non è la Rai lascia ladel. La ex ragazza del programma cult di Gianni Boncompagni è stanca e dopo cinque mesi vuole riabbracciare il compagno e il figlio.lascia ladelDopo aver superato il televoto nella puntata di lunedì 3 febbraio 2025,annuncia di voler lasciare ladel. “Questa sera voglio andare a dormire amia con il mio bambino e il mio compagno, ho bisogno di andare a” – comunicacon Alfonso Signorini che dallo studio precisa “tra l’altro lo puoi fare tranquillamente senza alcun tipo di problema“. Anche Pamela Petrarolo ha cercato di convincerla a resistere, ma invano: “le ho detto che doveva resistere, che siamo quasi in dirittura d’arrivo, che si è impegnata tanto, so quanto è stata dura per lei.