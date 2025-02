Tvzap.it - “Grande Fratello”, Ilaria Galassi abbandona la casa: poi la scoperta choc

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 3 febbraio 2025, del, che ha resistito nellaper più di cinque mesi, ha fatto sapere di non averne più, scegliendo di ritirarsi dal programma. Prima che la concorrente uscisse definitivamente dalla, è entrato per lei il compagno Daniele che ha rivelato uno scoop succoso su. L’uomo ha spiegato che l’ex Non è la Rai ha avuto un flirt con un personaggio famosissimo. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, chi è stato eliminato: il nome inaspettatoLeggi anche: “”, pesante insinuazione di Shaila su Javier: “Ecco perché sta con Helena” (VIDEO)lascia il “ha deciso di lasciare ladel. Da qualche settimana, la concorrente era palesemente insofferente.