Grande Fratello il confronto a 4 tra Shaila e Lorenzo contro Javier e Iago | Video Mediaset

Grande Fratello, il confronto a 4 tra Shaila e Lorenzo contro Javier e Iago

E’ tempo di confronti al: Alfonso Signorini chiama in studio, ma poco dopo anche. Cosa è successo?alIl primonello studio delcoinvolge. L’attore de Il Segreto non riconosce più la concorrente e tra i due sono volate parole, anche grosse. Proprioin studio l’attacca: “nel 2025 dire ad una ragazza abbassa la testa è veramente brutto, mi sono sentita umiliata. Se vuoi predicare l’insegnamento a dei giovani sono molto aperta ad imparare, hai ragione mi manca una parte di me e in questi giorni l’ho recuperata. Se vuoi imparare ad insegnare qualcosa dovresti dare il buon esempio. Ti invito se vuoi ascoltare un consiglio a pensare a quello che dici prima di parlare”.