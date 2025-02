Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 3 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ondel 328a puntataDurante la ventottesima puntata delspazio al momentoon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Eva Grimaldi vota Iago;Alfonso nomina Iago: “sei una persona intelligente, ma quella frase la posso capire in un momento di rabbia, ma che subito dopo fossi andato da Shaila a chiederle scusa“;Giglio vota Iago: “non mi permetterei mai di dire una parola così alle donne”;Pamela Petrarolo nomina Iago: “non mi aspettavo quella frase su una donna”;Maxime vota Pamela;Stefania Orlando nomina Maxime: “mi dispiace, ma si è allontanato negli ultimi giorni“; Zeudi vota Iago: “sei una bellissima persona, ma ho sentito e ascoltato quelle parole, mi sono sentita ferita anche io come donna”;Tommaso nomina Maxim: “è unaon strategica, non voglio che esca Iago“;Shaila vota Javier: “l’ho trovato poco carino nel commentosauna“; Javier nomina Shaila: “non mi è piaciuta la presunzione che io ancora penso a te, non sei nei miei pens”; Chiara vota Javier: “non mi è piaciuto il suo comportamento che ha avuto questae non credo al suo interesse per Helena”;Amanda nomina Jessica: “non l’avrei nominata, ma sono rimasta male per la battuta che ha fatto“;Lorenzo nomina Amanda: “un giorno eravamo amici, sono molto deluso dal fatto che pensi che sia colpa degli altri per la rotturanostra amicizia”;Helena nel confessionale: “nomino Giglio, ha molto da dare, si nasconde un pò con Lorenzo, ha una paura di Lorenzo o sta facendo una sorta di strategia”;Jessica vota Amanda: “è falsa, non ci sopportiamo più”;Iago nomina Eva: “il buon gusto e la classe deve essere messo davanti a tutto e credo che convocare al cattivo gusto sia talmente sbagliato“;Mariavittoria vota Iago.