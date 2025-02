361magazine.com - Grande Fratello, Helena perde consensi? Iago la “sorpassa” e prende il podio per la finale

sembra esser diventato il più gettonato candidato alla vittoria mentreha perso– Nonostante le polemiche che lo riguardano,stando sempre piùe pare essere il candidato più gettonato alla vittoria, mentresta via viando.Sembrerebbe che il triangolo amoroso tra lei, Javier e Zeudi non sia piaciuto al pubblico del reality che sta rivalutandoper la.L’attore spagnolo è stato al centro di una bufera mediatica per via delle parole non carine utilizzate contro Shaila, ma è riuscito a spuntarla con la sua ironia ieri in puntata riconquistando il pubblico.Leggi anche–>, la storia “segreta” tra Ilaria Galassi e Raoul BovaSiamo alle battute finali del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e tutto può ancora cambiare.