Isaechia.it - Grande Fratello, “Giglio dovrebbe aprire gli occhi su Lorenzo”: Yulia spiega cosa voleva dire in diretta

Scambio di opinioni su Lucali fraBruschi ed Helena Prestes nel corso della ventottesima puntata delandata in onda ieri sera.Durante le nomination piramidali avvenute in tarda serata, la modella brasiliana ha fatto il nome di, dando questa motivazione:Non credo che nessuno l’abbia nominato, ma io nomino. Secondo me ha molto da dare, lui si nasconde un po’ con, ha una certa. quasi paura di, secondo me. Oppure sta facendo una strategia di stare vicino, però secondo me non è neanche d’accordo con tante cose che fa.Chiamata in causa da Alfonso Signorini,è intervenuta, avallando le parole di Helena:Tutto sommato non ha tutti i torti. Deve prendere più posizioneper quanto riguarda. Non che io ce l’abbia con, peròun po’ più gli