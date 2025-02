Superguidatv.it - Grande Fratello, Chiara Cainelli e il rapporto con la mamma: una sorpresa nella casa | Video Mediaset

delparla della sua infanzia e delspeciale con laRossy.parla della: “mi sono allontanata da lei per non pesare sulla famiglia”Alè arrivato il momento di conoscere meglio, 25enne di Trento nata da padre tedesco e madre boliviana. Un’infanzia non semplice quella vissuta dache parlando della sua famiglia ha confessato: “ci sono stati dei momenti sopratutto nell’adolescenza quanto avevamo tanti problemi economici e non volevo pesare sulla mia famiglia e mi sono messa una maschera“.La concorrente parla poi delcon la: “mi sono allontanata da lei per non pesare sulla famiglia. Sono andata via dimolto presto, sono stata precoce nelle tappe e nelle scelte. Mia madre quando ti vede in difficoltà ti soffoca con le attenzioni, vuole partecipare e non volevo darle questo peso.