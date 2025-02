Superguidatv.it - Grande Fratello, Amanda e l’amicizia con Helena sotto accusa nella casa | Video Mediaset

natadeltraLecciso ePrestes non convince diversi concorrenti. In particolare Jessica e Pamelano la sorella di Loredana Lecciso di essersi avvicinata adsolo per hype., Jessica: “bravissima a puntare sudelil passaggio di un aereo dedicato adLecciso edPrestes innesca un nuovo scontro con alcuni coinquilini che puntano il dito contro la sorella di Loredana Lecciso. Jessica e Pamela non credono aldiverso, ma la Lecciso si difende: “sono stra-felicissima dell’aereo e di averlo condiviso con lei. Mi sono avvicinata a lei quando era molto debole, poi mi sono accorta che è stata più lei a dare a me. Ha portato tanto allegria e tanta profondità, a volte è scontrosa persino con me, ma è talmente colorata, profonda ed intelligente, sono semplicemente onorata di avere la sua fiducia”.