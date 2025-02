361magazine.com - Grande Fratello, acceso scontro: nuove tensioni tra quattro inquilini

, Shaila, Iago, Lorenzo e Javier: un durissimo faccia a faccia in studio. Scatta un nuovo ed, Iago e Shaila raggiungono lo studio per affrontare un inedito faccia a faccia dopo lo scorso accaduto in Casa. I duevengono raggiunti in studio da Lorenzo e Javier. Iper la prima volta ascoltano in diretta confessionali edichiarazioni dal momento in cui è avvenuto l’accesso.Leggi anche, chi è l’eliminato: la decisione di Ilaria. Interviene Signorini: “Va contro le regole”Loin studioIago è tornato in gioco grazie alla decisione del pubblico. Shaila commenta: “Lui è entrato a gamba tesissima”. La ballerina dopo aver ascoltato la frase di Iago “Abbassa la testa” ha commentato: “È un maschilista, lo detesto”.