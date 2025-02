Sololaroma.it - Gourna-Douath a Fiumicino, la Roma lo accoglie: c’è col Milan? VIDEO

Leggi su Sololaroma.it

È stato un mercato silente nella sua prima metà, di buona andatura nella seconda, pazzo nelle ultime ore, con lache ha piazzato tre colpi a pochi minuti dal gong finale di mezzanotte. Insieme a quello di Salah-Eddine, è stato consegnato in extremis il contratto di Lucas, talentuoso centrocampista in arrivo dal Salisburgo che, a 21 anni d’età, è pronto ad un apprendistato importante nei prossimi mesi in giallorosso, nella speranza che diventi certezza per il futuro.Affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, con il compito di sostituire un Le Fée partito in direzione Sunderland. Tutti si augurano che la nuova scommessa di Ghisolfi porti risultati migliori rispetto a quanto fatto dall’ex Rennes. Dopo il deposito del contratto di ieri sera e le visite mediche sostenute in Austria,è da poco sbarcato aper iniziare la sua nuova avventura alla, e la domanda sorge spontanea: ci sarà contro il? Lucas #è arrivato a@ilnistaweb @radionista #ASpic.