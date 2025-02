Panorama.it - GOT7: Le Stelle si riallineano

Certe storie non si chiudono mai davvero. Possono prendersi una pausa, lasciare che il tempo smussi gli angoli, che le distanze creino nuove prospettive, ma quando tornano—perché certe storie tornano sempre—lo fanno con una forza che è pura inevitabilità. Isono tornati, e lo hanno fatto come chi non ha mai davvero lasciato il proprio posto nell'Olimpo del K-pop.Per capire davvero cosa significhi oggi il ritorno dei, bisogna fare un passo indietro. Il gruppo nasce nel 2014 sotto la JYP Entertainment, una delle agenzie più potenti dell'industria dell'entertainment sudcoreano. Sette membri: Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam e Yugyeom. Sette ragazzi con storie diverse, provenienze diverse, talenti diversi, uniti da un’alchimia che, nel tempo, è diventata il loro vero marchio di fabbrica.