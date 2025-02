Juventusnews24.com - Goncalo Ramos Juve, è il portoghese del Psg il grande sogno per l’attacco del futuro! Il possibile piano sul mercato

di RedazionentusNews24, è ildel Psg ilperdel! Ilsulin vista della prossima estateIl calcioè già proiettato a quello che potrà succedere in estate, quando con ogni probabilità si arriverà alla separazione definitiva con Vlahovic a un anno dalla naturale scadenza del contratto.Stando a quanto riportato da Tuttosport i bianconeri avrebbero messo gli occhi anche sucomeerede del serbo. Con il PSG ci saranno già in ballo i discorsi relativi a Kolo Muani e chissà non possa essere intavolata una trattativa anche per il. I tempi sono prematuri ma l'interesse dellaè reale.