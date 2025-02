Oasport.it - Golf, via alla 28esima edizione del Qatar Masters. Tra gli azzurri anche De Leo

Dopo la vittoria di Laurie Canter in Bahrain, il Dp World Tour si sposta inper il Commercial Bank, torneo ospitato all’interno del DohaClub. L’appuntamento, inserito nella programmazione dell’European Tour a partire dal 1998, anno in cui vinse Andrew Coltart, vedrà assente il defending champion Rikuya Hoshino, giapponese classe ’96 che proprio qui in terraiota vinse il suo primo ed unico titolo fin qui.Presenti, invece, molti giocatori che dal Bahrain hanno colto l’occasione vista la vicinanza e hanno deciso di partecipare. Al via dunque l’inglese Laurie Canter, vincitore domenica scorsa del suo secondo titolo in carriera dopo l’European Open nel giugno dell’anno scorso, lo spagnolo Alexander del Rey, gli statunitensi Johannes Veerman, Sean Crocker, Rygs Johnston e Corey Shaun, i sudafricani Dylan Frittelli, Casey Jarvis, Darren Fichardt e Ryan Van Velzen.