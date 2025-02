Golf DP World Tour | quattro azzurri al Commercial Bank Qatar Masters

Leggi su Sportface.it

Prosegue il DP. Si fa tappa in, a Doha, per il2025. Si giocherà sul green del DohaClub dal 6 al 9 febbraio. Protagonisti: Francesco Laporta e Andrea Pavan, reduci dall’ottimo Open del Bahrain, Guido Migliozzi, che arriva da due eliminazioni al taglio, e Gregorio De Leo, che è alle prime apparizioni nel DP. In palio non solo punti per qualificarsi alla Ryder Cup di Bethpage (New York), ma anche un montepremi complessivo di 2.500.000 dollari di cui 425.000 andranno al vincitore. Il giapponese Rikuya Hoshino, campione nel 2024, non difenderà lo storico successo dell’anno scorso. Dopo il successo della scorsa settimana nel Bahrain Championship, l’inglese Laurie Canter si candida ad essere uno dei favoriti per la vittoria finale.