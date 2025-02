Internews24.com - Gol del Mese Inter, via al sondaggio! Qual è la rete più bella di gennaio? – VIDEO

di RedazioneGol del, via alè lapiùdi? Tutte le reti candidate al premioè appena terminato e sono appena iniziate le votazioni per eleggere il miglior gol dell‘in questoappena concluso. E’ tempo di scegliere per i tifosi il ‘Betsson Sport Goal of the month’ tra le reti segnati dalla Prima Squadra maschile,Women e Primavera. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficialiFacebook, Instagram e Twitter. Ecco i candidati: #Fans, il 2??0??2??5?? è appena iniziato e ci ha già regalato dei gol spettacolari ?Votate il @BetssonSport #GOTM diutilizzando le emoji ???Dumfries vs Atalanta?Lautaro vs Empoli?Lautaro vs Sparta Praga?Dumfries vs Lecce?Serturini vs Roma#Forzapic.