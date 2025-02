Juventusnews24.com - Goglichidze Juve, il calciomercato non è finito! Il difensore può lasciare l’Empoli: cosa filtra sul suo futuro. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Galatasaray starebbe intensificando i contatti per uno degli obiettivi accostato ai bianconeri negli ultimi giorni della sessione invernale: Goglichidze dell'Empoli.

PAROLE – «Il Galatasaray insiste per Goglichidze: in giornata contatti con l'Empoli, che al momento ha respinto l'offerta».