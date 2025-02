Lettera43.it - Gls Italy nomina il nuovo ceo: è Guido Pietro Bertolone

Cambio al vertice di Gls. La società, una delle più grandi in Italia nel settore delle spedizioni e tra i principali operatori internazionali nel mercato del trasporto merci, hatocomeChief Executive Officer. Il ceo vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dei servizi di spedizione e trasporto merci. È stato per quasi 14 anni l’amministratore delegato del Gruppo Arcese Trasporti.La carriera diIn carrieraha ricoperto diversi incarichi nel settore delle spedizioni e dei trasporti. Ha iniziato in Tnt nel 200 come Business Development Analyst, poi è passato in Fiat come Logistic Manager. Dal 2005 al 2007 è stato Head of Operations per Trenitalia in Lombardia, poi Managing Director per Ventana Serra spa e infine ceo di Arcese Trasporti spa dal maggio 2011 fino al 31 gennaio scorso.