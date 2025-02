Dayitalianews.com - Gli studenti dell’ITS Academy Biocampus di Latina vincono la prestigiosa “Bun Reinventing Challenge” con un panino innovativo ispirato alla primavera

Leggi su Dayitalianews.com

UntrionfaBunGlidihanno conquistato un importante riconoscimento grazie a unai colori e ai profumi della. Questa creazione ha permesso loro di vincere la Buncompetizione culinaria organizzata a Rozzano (Milano) da Simply SFA negli spazi di The Factory – Food Designers, presso l’headquarter di Autogrill.In palio, una masterclass esclusiva con lo chef Simone Salvini, un’opportunità unica per approfondire le tecniche dell’alta gastronomia.La competizione e il verdetto della giuriacompetizione hanno partecipato anche l’ITS Agroalimentare per il Piemonte di Torino e l’ITS Tech & Fooddi Parma, sfidandosi nella creazione di unoriginale, da presentare a una giuria di esperti del settore agroalimentare, rappresentanti del team marketing e innovazione, e specialisti del food & beverage di Autogrill.