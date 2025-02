Lanazione.it - Gli scienziati incontrano l’arte e spiegano le interazioni al Mudac

Sarà presentato ala Carrara il progetto CreSci–Creative Science realizzato da un gruppo di fisici dell’Università di Vienna, rappresentato da Flavio Del Santo ricercatore nella Sezione di Fisica dell’Università di Ginevra e Laureato in Fisica e Astrofisica all’Università di Firenze. Un appuntamento, lunedì alle 15, per offrire agli addetti ai lavori una prima relazione sull’argomento. I ‘creativi’ interessati a partecipare possono iscriversi inviando una mail a@comune.carrara.ms.it L’iniziativa, volta ad approfondire le connessioni tra scienza e attività artistica, si inserisce nel percorso avviato al museo dove sono allestite le mostre ‘Pars Caeli’ di Simone Gori e ’Over Ultra’ con le opere di Sara Grandi e Flavia Spasari. Arte e scienza sono percepite nell’immaginario collettivo come attività agli antipodi, forse addirittura incompatibili.