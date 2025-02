Lortica.it - Gli atleti della U.P. Policiano brillano nelle competizioni nazionali e internazionali

Leggi su Lortica.it

Domenica scorsa gliUnione Polisportivahanno ottenuto risultati di rilievo in diversee inter, confermando il valoresquadra e portando in alto il nome di Arezzo.Alla Venafro Half Marathon di Isernia (Molise), Michele Pastorini ha chiuso la gara in 1h09’30”, sfiorando il proprio record personale e classificandosi 4° assoluto e 3° tra gli italiani. In campo femminile, ottimi piazzamenti per Giulia Sadocchi, 4ª assoluta e 3ª italiana con 1h23’46”, migliorandosi di quasi 30 secondi, e Noemi Trippi, 5ª assoluta e 4ª italiana con 1h24’46”, abbassando il proprio personale di oltre 40 secondi. Buone prove anche per Mariano Luccero (1h23’38”, 41° assoluto) e Alessandro Nespoli (1h25’34”, 59° assoluto).A Catania, nel prestigioso Trofeo S.